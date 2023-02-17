Сборная Украины выиграла медальный зачет на Кубке Европы

Наши бойцы показали блестящий результат на международном турнире

Сборная Украины по кикбоксингу стала лучшей в ринговых дисциплинах по итогам Кубка Европы 2023, что проходил в Карловаце (Хорватия). Напомним, украинского кикбоксера назвали лучшим бойцом 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации кикбоксинга Украины в Facebook. На счету нашей команды 30 медалей, больше половины из которых "золотые".

В татами-турнире сборная вошла в топ-8 команд турнира. Украинские кикбоксеры завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей в этой дисциплине. Украину на турнире представляли 75 человек, из которых 12 тренеров и 2 судей.

Медальный зачет Кубка Европы в Карловаце:

Украина – 16-9-5 Хорватия – 10-8-21. Италия – 9-5-6

"Спасибо команде за отличное выступление", — гласит сообщение Федерации.

Напомним, на чемпионате мира по кикбоксингу украинка София Подвальная завоевала золотую награду. Свой успех она посвятила брату, который погиб в первые дни войны.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими захватчиками погиб львовский кикбоксер Николай Забавчук.