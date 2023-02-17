Збірна України виграла медальний залік на Кубку Європи

Наші бійці показали блискучий результат на міжнародному турнірі

Збірна України з кікбоксингу стала найкращою у рингових дисциплінах за підсумками Кубка Європи 2023 року, що проходив у Карловаці (Хорватія). Нагадаємо, українського кікбоксера назвали найкращим бійцем 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Національної федерації кікбоксингу України у Facebook. На рахунку нашої команди 30 медалей, більша частина з яких є "золотими".

У татамі-турнірі збірна увійшла до топ 8 команд турніру. Українські кікбоксери здобули 6 золотих, 5 срібних та 10 бронзових медалей у цій дисципліні. Україну на турнірі представляли 75 осіб, з яких 12 тренерів та 2 суддів.

Медальний залік Кубка Європи у Карловаці:

Україна – 16-9-5 Хорватія – 10-8-21. Італія – 9-5-6

"Дякую команді за чудовий виступ", — йдеться у повідомленні Федерації.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з кікбоксингу українка Софія Підвальна здобула золоту нагороду. Свій успіх вона присвятила братові, який загинув у перші дні війни.

Раніше повідомлялося, що на війні із російськими загарбниками загинув львівський кікбоксер Микола Забавчук.