Отрезанная голова перед офисом "Сампдории": страшное послание боссам клуба

Фанаты устали от провального выступления команды

Возле штаб-квартиры "Сампдории" в Генуе нашли коробку, в которой находилась голова свиньи. Рядом с коробкой была записка со словами "Следующие головы будут вашими". Ранее фанаты грозились убить директора "Шахтера".

Как сообщает La Repubblica, полиция начала расследование. Правоохранители будут просматривать записи с камер видеонаблюдения в районе, чтобы идентифицировать причастных к этой акции.

Предполагается, что ее организовали фанаты, недовольные работой боссов клуба. Уже достаточно долгое время отношения между болельщиками и руководством являются напряженными. Несколько недель назад в штаб-квартиру клуба уже приходила анонимная посылка с холостым патроном.

Напомним, что "Сампдория" занимает предпоследнее место в таблице Серии А. У подопечных Деяна Станковича ни одной победы в последних восьми матчах — две ничьи и шесть поражений.

Турнирная таблица Серии А

Ранее мы писали, что с "Ювентуса" сняли 15 очков в Серии А и клуб прекратил борьбу за чемпионство. А вот руководство "Салернитаны" назначило главным тренера, которого уволило два дня назад.