Відрізана голова перед офісом "Сампдорії": страшне послання босам клубу

Фанати втомились від провального виступу команди

Біля штаб-квартири "Сампдорії" у Генуї знайшли коробку, в якій була голова свині. Поруч із коробкою була записка зі словами "Наступні голови будуть вашими". Раніше фанати погрожували вбити директора "Шахтаря".

Як повідомляє La Repubblica, поліція розпочала розслідування. Правоохоронці переглядатимуть записи з камер відеоспостереження у районі, щоб ідентифікувати причетних до цієї акції.

Передбачається, що її організували фанати, незадоволені роботою босів клубу. Вже досить довгий час відносини між уболівальниками та керівництвом є напруженими. Кілька тижнів тому до штаб-квартири клубу вже надходила анонімна посилка з холостим патроном.

Нагадаємо, що "Сампдорія" посідає передостаннє місце в таблиці Серії А. У підопічних Деяна Станковича жодної перемоги в останніх восьми матчах — дві нічиї та шість поразок.

Турнірна таблиця Серії А

Раніше ми писали, що з "Ювентуса" зняли 15 очок у Серії А і клуб припинив боротьбу за чемпіонство. А ось керівництво "Салернітани" призначило головним тренера, якого звільнило два дні тому.