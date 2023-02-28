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Не наша война! Польские фаны против помощи Украине

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Не наша война! Польские фаны против помощи Украине Новость обновлена 28 февраля 2023, 16:23

Болельщики "Шленска" уже не первый раз устраивают акции протеста

Уже год прошел после начала полномасштабного вторжения россии. Кто-то продолжает помогать нашей стране, а кто-то поддерживает путинский режим. К примеру, хорватские фанаты требуют освободить пленных бойцов "Азова". А вот польские болельщики требуют от местных властей прекратить помогать Украине.

Как пишет FanDay, во время домашнего матча чемпионата Польши "Шленск" — "Лех" (2:1) фанаты хозяев поля вывесили на трибунах баннер с надписью "Это не наша война". Также на баннере было изображение зачеркнутого тризуба на красно-черном фоне (флаг ОУН/УПА).

На домашних матчах "Шленска" подобное случается уже не впервые. В октябре прошлого года их ультрас принесли на трибуны баннер с лозунгом "Прекратите украинизацию Польши". Так болельщики клуба из Вроцлава выразили свое недовольство волной беженцев из соседней страны.

Напомним, на чемпионате мира по футболу у испанских фанатов отобрали стяг защитников "Азовстали". Об этом возмутительном инциденте рассказал бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля.

Теги:
#Фанаты #Футбольные фанаты #ФК Шленск