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Це не наша війна! Польські фани проти допомоги Україні

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Це не наша війна! Польські фани проти допомоги Україні Новина оновлена 28 лютого 2023, 16:23

Вболівальники "Шльонська" вже не вперше влаштовують акції протесту

Вже рік минув після початку повномасштабного вторгнення росії. Хтось продовжує допомагати нашій країні, а хтось підтримує путінський режим. Наприклад, хорватські фанати вимагають звільнити полонених бійців "Азова". А от польські вболівальники вимагають від місцевої влади припинити допомагати Україні.

Як пише FanDay, під час домашнього матчу чемпіонату Польщі "Шльонськ" — "Лех" (2:1) фанати господарів поля вивісили на трибунах банер із написом "Це не наша війна". Також на банері було зображення закресленого тризуба на червоно-чорному тлі (прапор ОУН/УПА).

На домашніх матчах "Шльонська" таке трапляється вже не вперше. У жовтні минулого року їхні ультрас принесли на трибуни банер із гаслом "Припиніть українізацію Польщі". Так уболівальники клубу з Вроцлава висловили своє невдоволення хвилею біженців із сусідньої країни.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з футболу в іспанських фанатів відібрали прапор захисників "Азовсталі". Про цей обурливий інцидент розповів колишній нападник збірної України Роман Зозуля.

Теги:
#Фанати #Футбольні фанати #ФК Шльонськ