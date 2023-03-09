Умер тренер, который круто изменил жизнь Андрея Шевченко

Итало Гальбьяти рекомендовал "Милану" купить украинского форварда

Знаменитый итальянский футболист и тренер Итало Гальбьяти умер в возрасте 84 года. Именно он первым в "Милане" обратил внимание на Андрея Шевченко. Ранее умер легендарный тренер, который не пустил Украину на чемпионат мира.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Гальбьяти играл за "Интер", "Реджину", "Лекко", "Комо". Тренировал "Милан", работал в роли ассистента Фабио Капелло в "Роме", "Ювентусе", "Реале", сборной Англии.

Именно Итало Гальбьяти был инициатором трансфера Андрея Шевченко в "Милан". Он написал знаменитый отчет об игре украинца в матче против "Барселоны" на "Камп Ноу" (4:0) в 1997 году. В том поединке Шевченко забил три гола.

"Шевченко очень сильный физически. Быстрый. Ловкий в дриблинге, фантастически удерживает мяч. Классно наносит удары с обеих ног. Забивает голы. Сильный в игре головой. Может сыграть в атаке на любой позиции. Имеет интенсивность, свойственную только нескольким игрокам. Учитывая его юный возраст, я был поражен тем, как легко все ему удается. Он является игроком нового типа. Жаль будет, если он перейдет в какую-то другую команду, а не в "Милан", — говорилось в отчете.

Недавно мы писали, что умер футболист, чей рекорд не могут побить уже 65 лет. "Телеграф" также сообщал о смерти бывшего игрока киевского "Динамо" и сборной Украины.