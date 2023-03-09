Помер тренер, який круто змінив життя Андрія Шевченка

Італо Гальб’яті рекомендував "Мілану" купити українського форварда

Знаменитий італійський футболіст та тренер Італо Гальб’яті помер у віці 84 роки. Саме він першим у "Мілані" звернув увагу на Андрія Шевченка. Раніше помер легендарний тренер, який не пустив Україну на чемпіонат світу.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Гальб’яті грав за "Інтер", "Реджину", "Лекко", "Комо". Тренував "Мілан", працював у ролі асистента Фабіо Капелло у "Ромі", "Ювентусі", "Реалі", збірній Англії.

Саме Італо Гальб’яті був ініціатором трансферу Андрія Шевченка до "Мілана". Він написав знаменитий звіт про гру українця у матчі проти "Барселони" на "Камп Ноу" (4:0) у 1997 році. У тому поєдинку Шевченко забив три голи.

"Шевченко дуже сильний фізично. Швидкий. Спритний у дриблінгу, фантастично утримує м’яч. Класно завдає ударів з обох ніг. Забиває голи. Сильний у грі головою. Може зіграти в атаці на будь-якій позиції. Має інтенсивність, властиву лише кільком гравцям. Я був вражений тим, як легко йому все вдається. Він є гравцем нового типу. Шкода буде, якщо він перейде в якусь іншу команду, а не в "Мілан", — йшлося у звіті.

Нещодавно ми писали, що помер футболіст, рекорд якого не можуть побити вже 65 років. "Телеграф" також повідомляв про смерть колишнього гравця київського "Динамо" та збірної України.