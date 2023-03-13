"Ман Сити" - "Лейпциг": букмекеры озвучили шансы команд

У немцев практически нет шансов на выход в следующий этап

Во вторник, 14 марта, "Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг" сыграют второй поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. "Телеграф" проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Лейпциг".

По мнению специалистов, у представителя Бундеслиги практически нет шансов на выход в четвертьфинал ЛЧ. Об этом сообщает favbet.

На победу хозяев в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1,37-1,39. В то ж время успех гостей и ничья менее вероятны — коэффициенты 7,75-8,40 и 5,00-5,30 соответственно. Добавим, что на проход Горожан в четвертьфинал можно поставить с коэффициентом 1,17, а на выход Быков — 5,90.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Ман Сити" — "Лейпциг" (основное время)

Favbet: (победа "Ман Сити" 1,39 — ничья 5,30 — победа "Лейпцига" 8,40)

William Hill: (1,36 — 5,00 — 8,00)

Bwin: (1,37 — 5,00 — 7,75)

Отметим, первая игра между командами состоялась в Германии и завершилась со счетом 1:1.

Напомним, скандалы на сексуальной почве захлестнули футбол, в частности инцидент в клубе произошел при участии защитника "Ман Сити" Кайла Уокера.