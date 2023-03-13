"Ман Сіті" – "Лейпциг": букмекери озвучили шанси команд

У німців практично немає шансів на вихід у наступний етап

У вівторок, 14 березня, "Манчестер Сіті" та "РБ Лейпциг" зіграють другий поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Телеграф" проведе пряму онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Лейпциг".

На думку фахівців, у представника Бундесліги практично немає шансів на вихід до чвертьфіналу ЛЧ. Про це повідомляє favbet.

На перемогу господарів у основний час можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,37-1,39. Водночас успіх гостей та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 7,75-8,40 та 5,00-5,30 відповідно. Додамо, що на прохід Містян до чвертьфіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,17, а на вихід Биків – 5,90.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Ман Сіті" — "Лейпциг" (основний час)

Favbet: (перемога "Ман Сіті" 1,39 — нічия 5,30 — перемога "Лейпцига" 8,40)

William Hill: (1,36 — 5,00 — 8,00)

Bwin: (1,37 — 5,00 — 7,75)

Зазначимо, перша гра між командами відбулася у Німеччині та завершилася з рахунком 1:1.

Нагадаємо, скандали на сексуальному ґрунті захлеснули футбол, зокрема інцидент у клубі стався за участю захисника "Ман Сіті" Кайла Уокера.