"Реал" - "Ливерпуль": где и когда смотреть суперматч Лиги чемпионов

Большой матч пройдет в Испании

В среду, 15 марта, мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль" сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. В первом матче, который состоялся в Англии, Сливочные фактически решили все вопросы в этом противостоянии (5:2). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Ливерпуль".

В прямом эфире в Украине ответный матч покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Ответная игра первого раунда плей-офф ЛЧ "Реал" — "Ливерпуль" состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. У нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а также хайлайты встречи.

Отметим, жеребьевка заключительных раундов плей-офф Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта.

Ранее сообщалось, что "Реал" дома уступил "Барселоне" в матче Кубка Испании, пропустив курьезный автогол. Напомним, Королевский клуб в 2023 год выиграл Клубный чемпионат мира по футболу. К слову, украинец Андрей Лунин играл в основе в финале турнира.