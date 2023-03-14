"Реал" — "Ліверпуль": де і коли дивитись суперматч Ліги чемпіонів

Великий матч пройде в Іспанії

У середу, 15 березня, мадридський "Реал" та англійський "Ліверпуль" зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. У першому матчі, який відбувся в Англії, Вершкові фактично вирішили усі питання у цьому протистоянні (5:2). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Ліверпуль".

У прямому ефірі в Україні матч-відповідь покажуть Volia TV і "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра-відповідь першого раунду плей-офф ЛЧ "Реал" — "Ліверпуль" відбудеться в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. У нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів, а також хайлайти зустрічі.

Зазначимо, жеребкування заключних раундів плей-офф Ліги чемпіонів відбудеться у п’ятницю, 17 березня.

Раніше повідомлялося, що "Реал" вдома поступився "Барселоні" у матчі Кубка Іспанії, пропустивши курйозний автогол. Нагадаємо, Королівський клуб у 2023 році виграв Клубний чемпіонат світу з футболу. До речі, українець Андрій Лунін грав у основі у фіналі турніру.