В Европе не хотят видеть россиян на соревнованиях: важное заявление

Отстранение российских легкоатлетов продлено

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) продлила международный бан российских и белорусских атлетов до окончания войны в Украине. Недавно Международная федерация фехтования решила вернуть представителей стран-агрессоров в международный спорт

Соответствующее заявление организации последовало после заседания Европейского совета по легкой атлетике в Лозанне в среду, 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба European Athletics на своем официальном сайте. В заявлении поддерживают отстранение представителей стран-агрессоров от любых соревнований под эгидой European Athletics.

"European Athletics продолжает решительно поддерживать позицию, изложенную в заявлении от 1 марта 2022 года, согласно которой "все спортсмены, вспомогательный персонал и другие официальные лица из россии и Беларуси будут исключены от участия в любых соревнованиях European Athletics в обозримом будущем с этого момента", – сказано в сообщении организации.

Президент European Athletics Добромир Карамаринов поддерживает санкции в отношении российского спорта.

"Война была разрушительной для Украины, и как спортивная организация European Athletics отмечает, что это включает в себя спортивную инфраструктуру Украины и ее спортсменов.

Мы продолжим поддерживать Федерацию легкой атлетики Украины, чтобы спортсмены из этой страны все же могли раскрыть свой потенциал, несмотря на трагическую ситуацию в стране", — заявил Карамаринов.

Ранее сообщалось, что украинцы выиграли четыре медали на чемпионате Европы по легкой атлетике в Стамбуле в помещении. К слову, на этих соревнованиях произошел жуткий инцидент с испанским бегуном.