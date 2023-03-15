У Європі не хочуть бачити росіян на змаганнях: важлива заява

Усунення російських легкоатлетів продовжено

Європейська легкоатлетична асоціація (European Athletics) продовжила міжнародний бан російських та білоруських атлетів до закінчення війни в Україні. Нещодавно Міжнародна федерація фехтування вирішила повернути представників країн-агресорів до міжнародного спорту.

Відповідна заява організації з'явилася після засідання Європейської ради з легкої атлетики в Лозанні в середу, 15 березня. Про це повідомляє пресслужба European Athletics на своєму офіційному сайті. У заяві підтримують усунення представників країн-агресорів від будь-яких змагань під егідою European Athletics.

"European Athletics продовжує рішуче підтримувати позицію, викладену в заяві від 1 березня 2022 року, згідно з якою "всі спортсмени, допоміжний персонал та інші офіційні особи з росії та Білорусі будуть виключені від участі в будь-яких змаганнях European Athletics у найближчому майбутньому з цього моменту", – йдеться у повідомленні організації.

Президент European Athletics Добромир Карамаринов підтримує санкції щодо російського спорту.

"Війна була руйнівною для України, і як спортивна організація European Athletics зазначає, що це включає спортивну інфраструктуру України та її спортсменів.

Ми продовжимо підтримувати Федерацію легкої атлетики України, щоб спортсмени з цієї країни все ж таки могли розкрити свій потенціал, попри трагічну ситуацію в країні", — заявив Карамаринов.

Раніше повідомлялося, що українці виграли чотири медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Стамбулі у приміщенні. До речі, на цих змаганнях стався страшний інцидент з іспанським бігуном.