"Ха-ха-ха": Луческу рассмеялся в ответ на вопрос о доходах в "Динамо"

Рулевой киевлян не сдержался

Мирча Луческу рассказал о том, сколько зарабатывает на посту главного тренера "Динамо". Кроме того, наставник киевлян соврал журналистам, заявив, что все тренеры оставили Украину после начала полномасштабной агрессии рф, а остался только лишь он.

В интервью Gazeta Sporturilor румынский специалист отказался называть конкретную сумму. По его словам, ситуация такова, что вопрос уже далеко не деньгах.

"Динамо" - "Минай". Видео голов и обзор матча УПЛ

"Ха-ха-ха! Я ждал этот вопрос… Я не зарабатывают столько, как воображают люди. Вопрос в том, чтобы выстоять! Как для клуба, так и для всего футбола в Украине. Я хотел бы сделать то же самое в Румынии, но это было невозможно…", — отметил Луческу.

Ранее рулевой Динамо заявил, что останется во главе киевлян вопреки ухудшению здоровья.

Перед этим сообщалось, что Луческу стало плохо после игры УПЛ с "Минаем", который завершился победой победой "Динамо" со счетом 2:0. По признанию тренера, у него развился артроз тазобедренного сустава вследствие продолжительных поездок в автобусе вместе с командой на матчи еврокубков.

В октябре 2022 года стало известно, что наставник дал понять ведущим футболистам киевлян о своих планах уйти, но спустя неделю передумал.