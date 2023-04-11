Вопреки ухудшению здоровья Луческу планирует поехать с "Динамо" на ближайший матч

Тренер настроен быть с командой

Наставник "Динамо" Мирча Луческу намерен отправиться вместе с командой на следующий матч украинской Премьер-лиги против "Руха", хотя ранее была информация, что он пропустит ближайшие игры.

Об этом сообщает Профутбол Digital, который накануне опубликовал обратную информацию. Таким образом, ожидается, что румынский специалист будет на поединке клуба 14 апреля.

"Динамо" - "Минай". Видео голов и обзор матча УПЛ

Ранее появились сообщения, что Луческу стало плохо после матча с "Минаем", который "Динамо" выиграло со счетом 2:0.

Перед этим специалист заявил, что не собирается покидать киевский клуб, хотя ему может потребоваться операция. По его словам, у него развился артроз тазобедренного сустава вследствие продолжительных поездок автобусом с командой в еврокубках.

В октябре 2022 года появилась информация, что Луческу дал понять ведущим футболистом Динамо, что уходит, однако через неделю передумал.