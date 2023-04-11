Попри погіршення здоров’я Луческу планує поїхати з "Динамо" на найближчий матч

Тренер налаштований бути з командою

Наставник "Динамо" Мірча Луческу має намір вирушити разом із командою на наступний матч української Прем’єр-ліги проти "Руху", хоча раніше була інформація, що він пропустить найближчі ігри.

Про це повідомляє Профутбол Digital, який напередодні опублікував зворотну інформацію. Таким чином очікується, що румунський фахівець буде на поєдинку клубу 14 квітня.

"Динамо" — "Минай". Відео голів та огляд матчу УПЛ

Раніше з’явилися повідомлення, що Луческу стало погано після матчу з "Минаєм", який "Динамо" виграло з рахунком 2:0.

Перед цим фахівець заявив, що не збирається залишати київський клуб, хоча йому може знадобитися операція. За його словами, в нього розвинувся артроз кульшового суглоба внаслідок тривалих поїздок автобусом із командою в єврокубках.

У жовтні 2022 року з’явилася інформація, що Луческу дав зрозуміти провідним футболістом Динамо, що йде, проте через тиждень передумав.