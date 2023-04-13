"Ха-ха-ха": Луческу розсміявся у відповідь на питання про доходи в "Динамо"

Кермовий киян не стримався

Мірча Луческу розповів про те, скільки заробляє на посаді головного тренера "Динамо". Крім того, наставник киян збрехав журналістам, заявивши, що всі тренери залишили Україну після початку повномасштабної агресії Росії, а залишився тільки він.

В інтерв’ю Gazeta Sporturilor, румунський фахівець відмовився називати конкретну суму. За його словами, ситуація така, що питання вже далеко не на грошах.

"Динамо" — "Минай". Відео голів та огляд матчу УПЛ

"Ха-ха-ха! Я чекав на це питання... Я не заробляю стільки, як уявляють люди. Питання в тому, щоб вистояти! Як для клубу, так і для всього футболу в Україні. Я хотів би зробити те саме в Румунії, але це було неможливо...", — зазначив Луческу.

Раніше керманич Динамо заявив, що залишиться на чолі киян всупереч погіршенню здоров’я.

Перед цим повідомлялося, що Луческу стало погано після гри УПЛ із "Минаєм", який завершився перемогою перемогою "Динамо" з рахунком 2:0. За визнанням тренера, в нього розвинувся артроз кульшового суглоба внаслідок тривалих поїздок в автобусі разом із командою на матчі єврокубків.

У жовтні 2022 року стало відомо, що наставник дав зрозуміти провідним футболістам киян про свої плани піти, але через тиждень передумав.