Луческу соврал о коллегах, объясняя решение не уезжать из Украины

Не только румынский специалист работает в стране

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу соврал журналистов, заявив о том, что все тренеры, кроме него, покинули Украину с началом полномасштабной агрессии россии. На днях он заявил, что останется в клубе, несмотря на ухудшение здоровья.

В интервью Gazeta Sporturilor румынский специалист отметил, что в стране трудная ситуация, но он не может предать киевский клуб. По его словам, если он уйдет, то сам сочтет это предательством.

"Хотел сдаться, но не могу! Все иностранные тренеры уехали из Украины, но я не мог сдаться", — добавил Луческу.

"Динамо" - "Минай". Видео голов и обзор матча УПЛ

Тренер также признался, что у него было предложение возглавить турецкий "Фенербахче", но "не мог уехать из Киева, даже если у него очень большие проблемы".

Помимо наставника "Динамо" среди иностранных тренеров Украину не покинули хорват Игор Йовичевич, белорусы Леонид Кучук, Олег Дулуб, а нидерландец Патрик ван Леувен и серб Перица Огненович начали работать с украинскими командами в 2022 и 2023 годах соответственно.

Ранее появилась информация, что Луческу стало плохо после поединка УПЛ с "Минаем", в котором "Динамо" победило 2:0. По словам тренера, у него развился артроз тазобедренного сустава из-за продолжительных поездок на автобусе вместе с командой в еврокубках.

В октябре 2022 года сообщалось, что специалист дал понять ведущим игрокам Динамо, что уходит, но спустя неделю пересмотрел свое решение.