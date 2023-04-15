В чемпионате Украины состоялся безумный матч с рекордным количеством голов (видео)

Поединок прошел в Ужгороде

В субботу, 15 апреля, "Металлист" и "Верес" в рамках матча 21 тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 повторили рекорд по количеству голов в первенстве страны.

Об этом сообщает Tribuna. Аутсайдеры Украинской премьер-лиги (УПЛ) выдали настоящее голевое шоу, забив на двоих 10 голов. Встреча проходила в Ужгороде на стадионе "Авангард" и завершилась со счетом 5:5.

Таким образом, в этом поединке команды повторили самые результативные матчи в истории чемпионатов Украины. Ранее 10 голов были забиты в таких матчах:

"Динамо" – "Металлург" Донецк (9:1, 2013 год)

"Волынь" – "Металлург" Запорожья (9:1, 2015 год)

"Нива" Тернополь – "Динамо" (3:7, 2000 год)

"Шахтер" – "Торпедо" Запорожье (9:1, 1997 год)

"Шахтер" – "Ворскла" (7:3, 1998 год)

"Говерла" – "Шахтер" (3:7, 2015 год)

Добавим, впервые в истории чемпионатов Украины игра завершилась со счетом 5:5.

Видеообзор матча "Металлист" — "Верес":

Этот результат оставил команды в зоне вылета. "Металлист" (19 очков) — 15-й, а "Верес" (20 очков) — 13-й.

Ранее сообщалось, что тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб наорал на арбитра после матча с "Минаем" (0:1).

Напомним, в матче УПЛ против "Львова" полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив получил серьезную травму.