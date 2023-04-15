У чемпіонаті України відбувся шалений матч із рекордною кількістю голів (відео)

Поєдинок пройшов в Ужгороді

У суботу, 15 квітня, "Металіст" та "Верес" у рамках матчу 21 туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 повторили рекорд за кількістю голів у першості країни.

Про це повідомляє Tribuna. Аутсайдери Української прем’єр-ліги (УПЛ) видали справжнє гольове шоу, забивши на двох 10 голів. Зустріч проходила в Ужгороді на стадіоні "Авангард" та завершилася з рахунком 5:5.

Таким чином, у цьому поєдинку команди повторили найрезультативніші матчі в історії чемпіонатів України. Раніше 10 голів було забито у таких матчах:

"Динамо" – "Металург" Донецьк (9:1, 2013 рік)

"Волинь" – "Металург" Запоріжжя (9:1, 2015 рік)

"Нива" Тернопіль – "Динамо" (3:7, 2000 рік)

"Шахтар" – "Торпедо" Запоріжжя (9:1, 1997 рік)

"Шахтар" – "Ворскла" (7:3, 1998 рік)

"Говерла" – "Шахтар" (3:7, 2015 рік)

Додамо, що вперше в історії чемпіонатів України гра завершилася з рахунком 5:5.

Відеоогляд матчу "Металіст" — "Верес":

Цей результат залишив команди у зоні вильоту. "Металіст" (19 очок) — 15-й, а "Верес" (20 очок) — 13-й.

Раніше повідомлялося, що тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб накричав на арбітра після матчу з "Минаєм" (0:1).

Нагадаємо, у матчі УПЛ проти "Львова" півзахисник "Шахтаря" Дмитро Криськів отримав серйозну травму.