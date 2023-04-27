"Парень за ВСУ переживает": пользователи соцсетей возмутились фото Воронина на курорте в Италии

Снимки экс-игрока кажутся неуместными

Пользователи соцсетей выразили недовольство яркими снимками на курорте в Италии во время полномасштабной войны рф против Украины от известного экс-футболиста сборной Украины Андрея Воронина, чей бывший клуб "Динамо" Москва указал, что тот родился в "российской Одессе".

Как сообщает "Телеграф", бывший нападающий и его жена Юлия опубликовали в Instagram фотографии, где они с женой Юлией позируют на фоне моря и побережья — так, будто пару не смущает, что происходит в этот момент в Украине.

"Капри — чудесный остров в Неаполитанском заливе, один из прелестнейших курортов Италии", – подписала одно из фото Юлия Воронина.

Примечательно, что в феврале 2023 года Воронин дал интервью Bild, где рассказал о своих переживаниях по поводу украинцев, которые на родине подвергаются военной агрессии со стороны россии.

Пользователи соцсетей не скрывали сарказма и негодования: "Парень за ВСУ переживает", "Какая все-таки жизнь разная, только что была новость, как военный, который вернулся из плена, радуется яблоку, а тут ваши фото с отдыха… я понимаю, что жизнь продолжается, но как-то все это хвастовство не к месту…".

Ранее на отдыхе в Куршевеле журналисты заметили сына украинского олигарха Игоря Коломойского, его сына-баскетболиста Григория.

Также украинцы возмутились переходом украинского футболиста Сергея Кривцова в клуб из Майами во время полномасштабной войны, поскольку для спортсменов призывного возраста делают исключение в том, чтобы разрешать им выезд за рубеж.