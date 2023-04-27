"Хлопець за ЗСУ переживає": користувачі соцмереж обурилися фото Вороніна на курорті в Італії

Знімки ексгравця видаються недоречними

Користувачі соцмереж висловили невдоволення яскравими знімками на курорті в Італії під час повномасштабної війни рф проти України від відомого ексфутболіста збірної України Андрія Вороніна, чий колишній клуб "Динамо" Москва зазначив, що той народився в "російській Одесі".

Як повідомляє " Телеграф", колишній нападник та його дружина Юлія опублікували в Instagram світлини, де вони з дружиною Юлією позують на тлі моря та узбережжя — так, наче пару зовсім не бентежить те, що відбувається зараз в Україні.

"Капрі — чудовий острів у Неаполітанській затоці, один із найчарівніших курортів Італії", — підписала одне з фото Юлія Вороніна.

Примітно, що в лютому 2023 року Воронін дав інтерв’ю Bild, де розповів про свої переживання щодо українців, які на батьківщині зазнають військової агресії з боку рф.

Користувачі соцмереж не приховували сарказму та обурення: "Хлопець за ЗСУ переживає", "Яке ж життя різне, щойно була новина, як військовий, який повернувся з полону, радіє яблуку, а тут ваші фото з відпочинку… я розумію, що життя триває, але якось усі це хизування не на часі…".

Раніше на відпочинку в Куршевелі журналісти помітили сина українського олігарха Ігоря Коломойського, його сина-баскетболіста Григорія.

Також українці обурилися переходом українського футболіста Сергія Кривцова до клубу з Майамі під час повномасштабної війни, оскільки для спортсменів призовного віку роблять виняток у тому, щоб дозволяти їм виїзд за кордон.