В рф заявили о незадачливом "диверсанте", который регулярно бегает марафоны

Аспирант-легкоатлет из питерского Политеха, которого якобы завербовали украинские "кураторы", поджег здание музея вместо военкомата в Пушкине. Накануне российские пропагандисты пытались "доказать", что сын пресс-секретаря главы кремля дмитрия пескова воевал в Украине.

Нелепой историей поделился прокремлевский telegram-канал Mash на Мойке. По информации источника, марафонец, у которого были проблемы с деньгами, согласился поджечь военкомат за деньги "некоторых людей из Украины", однако перепутал здания и поджег музей.

Сообщается, что парень вылил на стену музея жидкость из пластиковой бутылки, поджег и убежал. Тем не менее пламя не распространилось, здание не пострадало. Российские силовики поймали марафонца. Теперь ему вменяют хулиганство по мотивам политической вражды, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками. Местный суд арестовал "диверсанта" до 25 июня.

Ранее сообщалось, что украинская легкоатлетка Валентина Верецкая в чужой обуви выиграла международный Иерусалимский марафон.

Напомним, на войне с российскими оккупантами погиб марафонец, организатор легкоатлетических соревнований Андрей Щербановский.