У рф заявили про "диверсанта", який регулярно бігає марафони

Аспірант-легкоатлет із пітерського Політеху, якого нібито завербували українські "куратори", підпалив будівлю музею замість військкомату в Пушкіні. Напередодні російські пропагандисти намагалися "довести", що син прессекретаря глави кремля дмитра пєскова воював в Україні.

Безглуздою історією поділився прокремлівський telegram-канал Mash на Мойке. За інформацією джерела, марафонець, який мав проблеми з грошима, погодився підпалити військкомат за гроші "деяких людей з України", проте переплутав будівлі та підпалив музей.

Повідомляється, що хлопець вилив на стіну музею рідину із пластикової пляшки, підпалив та втік. Проте полум’я не поширилося, будівля не постраждала. Російські силовики зловили марафонця. Тепер його звинувачують у хуліганстві за мотивами політичної ворожнечі, групою осіб за попередньою змовою з невстановленими співучасниками. Місцевий суд заарештував "диверсанта" до 25 червня.

Раніше повідомлялося, що українська легкоатлетка Валентина Верецька у чужому взутті виграла міжнародний Єрусалимський марафон.

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув марафонець, організатор легкоатлетичних змагань Андрій Щербановський.