МИД рф высмеяли после "пинка под зад" от "братского" Китая

В сети лишь посмеялись над российским МИД

Министерство иностранных дел рф выступило с заявлением, в котором говорится, что возвращение россии в международный спорт поддерживают подавляющее большинство стран. Пользователи в сети лишь посмеялись над этим и отметили, что совсем недавно Китай, а также ряд "дружественных" рф стран назвали ее агрессором.

Текст заявления МИД рф доступен на Р-Спорт. В нем также говорится, что ряд стран якобы используют спорт в качестве площадки для русофобии.

"Подавляющее большинство стран-членов международного олимпийского движения поддерживают возвращение нашей страны в мировой спорт и не идут на поводу у группы русофобски настроенных государств, готовых на все, вплоть до шантажа в виде бойкотов спортивных соревнований, в результате которых пострадают как атлеты, так и зрители.

Тема спорта также не исключение – она активно применяется в качестве инструмента для внедрения двойных стандартов в отношении нашей страны", – заявили в министерстве.

В сети лишь посмеялись над российским МИД. Даже россияне понимают, что рф в мире поддерживают лишь несколько стран. Кроме того, в сети отметили, что Китай, впервые поддержав резолюцию ООН, где россию называют агрессором, нанес рф "удар под зад".

Напомним, в россии мечтают создать альтернативный Международный олимпийский комитет и переманить большинство стран туда.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями.