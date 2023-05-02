МЗС рф підняли на сміх після "копняка під зад" від "братського" Китаю

У мережі лише посміялися з російського МЗС

Міністерство закордонних справ росії виступило із заявою, в якій йдеться, що повернення рф в міжнародний спорт підтримують переважна більшість країн. Користувачі в мережі лише посміялися над цим і відзначили, що зовсім недавно Китай, а також низка "дружніх" росії країн назвали її агресором.

Текст заяви МЗС росії доступний на Р-Спорт. У ньому також йдеться, що низка країн нібито використовують спорт як майданчик для русофобії.

"Переважна більшість країн-членів міжнародного олімпійського руху підтримують повернення нашої країни у світовий спорт і не йдуть на поводу у групи русофобськи налаштованих держав, готових на все, аж до шантажу у вигляді бойкотів спортивних змагань, в результаті яких постраждають як атлети, так і глядачі.

Тема спорту також не виняток – вона активно застосовується як інструмент для впровадження подвійних стандартів щодо нашої країни”, – заявили у міністерстві.

У мережі лише посміялися з російського МЗС. Навіть росіяни розуміють, що рф у світі підтримують лише кілька країн. Крім того, в мережі зазначили, що Китай, вперше підтримавши резолюцію ООН, де росію називають агресором, завдав рф "удар під зад".

Нагадаємо, у росії мріють створити альтернативний Міжнародний олімпійський комітет і переманити більшість країн туди.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити росіян до міжнародних змагань у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями.