В оккупированный Мариуполь съехались российские ультрас и устроили стрельбу на стадионе имени Бойко (видео)

На фанатах была военная форма рф

российские ультрас приехали в оккупированный их страной Мариуполь, местные жители которого продолжают намекать россиянам, что их порядкам здесь не рады, где посетили стадион имени Бойко.

Соответствующее видео опубликовал канал "Мариуполь сейчас" в Telegram. При этом на фанатах была военная форма рф.

Ультрас вывесили на трибунах арены символику рф и СССР, а также шарфы и баннеры их клубов. Они стреляли в воздух из оружия, устроили файер-шоу и скандировали песни.

Накануне стало известно о смерти в борьбе с российскими оккупантами ультрас "Динамо" Максима Максименко.

Перед этим на фронте героически погиб другой фанат киевского клуба Артем Новиков.

Напомним, на войне свою жизнь отдал и один из лидеров фанатского движения "Динамо" Максим Яловцов. Ранее "Телеграф" сообщал, что в бою погибли представители ультрас львовских "Карпат" Юрий Осадчук и Ростислав Шейко.