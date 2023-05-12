Финляндия - США: онлайн-трансляция матча-открытия ЧМ-2023 по хоккею (видео)

Первая игра ЧМ-2023 подарит нам огненную дуэль сильнейших команд

В пятницу, 12 мая, матчем Финляндия — США стартует 86-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. С расписанием, прямыми трансляциями, результатами, видеообзорами матчей и турнирным положением команд на ЧМ-2023 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Прямая видеотрансляция матча Финляндия — США доступно на YouTube-канале Xsport. Встреча группы А пройдет в финском Тампере, начало поединка — в 16:20 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча ЧМ-2023 Финляндия — США

Отметим, Финляндия и США на ЧМ-2023 выступают в группе А вместе с командами Швеции, Германии, Дании, Франции и Венгрии. Четыре лучших коллектива группы выйдут в плей-офф соревнований, а худшая команда вылетит в более слабый дивизион.

Добавим, сборные рф и Беларуси не принимают участия в чемпионате мира из-за отстранения. Международная федерация хоккея не хочет видеть представителей стран-агрессоров на турнирах под своей эгидой до окончания войны в Украине.

Напомним, сборная Украины в этом году выступала на чемпионате мира в дивизионе 1B, однако не сумела подняться в классе, заняв второе место в своей группе. Украинцы уступили в очном противостоянии команде Японии.