Фінляндія — США: онлайн-трансляція матчу-відкриття ЧС-2023 з хокею (відео)

Перша гра ЧС-2023 подарує нам вогненну дуель найсильніших команд

У п’ятницю, 12 травня, матчем Фінляндія — США стартує 86-й чемпіонат світу з хокею з шайбою. З розкладом, прямими трансляціями, результатами, відеооглядами матчів та турнірним становищем команд на ЧС-2023 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Пряма відеотрансляція матчу Фінляндія — США доступна на YouTube-каналі Xsport. Зустріч групи А пройде у фінському Тампере, початок поєдинку о 16:20 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу ЧС-2023 Фінляндія — США

Зазначимо, Фінляндія та США на ЧС-2023 виступають у групі А разом із командами Швеції, Німеччини, Данії, Франції та Угорщини. Чотири найкращі колективи групи вийдуть у плей-офф змагань, а найгірша команда вилетить у слабший дивізіон.

Додамо, збірні росії та Білорусі не беруть участі в чемпіонаті світу через усунення. Міжнародна федерація хокею не хоче бачити представників країн-агресорів на турнірах під своєю егідою до закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, збірна України цього року виступала на чемпіонаті світу в дивізіоні 1B, проте не зуміла піднятися в класі, посівши друге місце у своїй групі. Українці в очному протистоянні програли команді Японії.