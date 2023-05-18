Украинский гроссмейстер выиграл чемпионат мира по шашкам

Украинец триумфовал в блице

Украинский международный гроссмейстер Артем Иванов стал чемпионом мира по шашкам-100. Накануне Федерация шахмат Украины решила бойкотировать юношеский чемпионат мира из-за допуска россиян и белорусов.

На первенстве, которое проходило в израильском городе Ноф-га-Галиль, украинец стал победителем в соревнованиях по молниеносной игре (блицу). Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины в Facebook.

В финале Иванов обыграл со счетом 5:3 многократного чемпиона мира Александра Шварцмана, представляющего Израиль. Бронзовым призером ЧМ стал Алексей Домчев из Литвы. В соревнованиях приняли участие 32 спортсмена из 14 стран мира.

"Поздравляем нашего чемпиона! Вместе к Победе!" — гласит сообщение от Министерства.

Ранее сообщалось, что китаец Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего и стал новым чемпионом мира по шахматам.

Напомним, 13-й чемпион мира по шахматам, российский политик Гарри Каспаров поделился мнением касательно допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.