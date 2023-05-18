Український гросмейстер виграв чемпіонат світу з шашок

Українець тріумфував у бліці

Український міжнародний гросмейстер Артем Іванов став чемпіоном світу з шашок-100. Напередодні Федерація шахів України вирішила бойкотувати юнацький чемпіонат світу через допуск росіян та білорусів.

На першості, яка проходила в ізраїльському місті Ноф-га-Галіль, українець став переможцем у змаганнях із блискавичної гри (бліц). Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України у Facebook.

У фіналі Іванов обіграв з рахунком 5:3 багаторазового чемпіона світу Олександра Шварцмана, який представляє Ізраїль. Бронзовим призером ЧС став Олексій Домчев із Литви. У змаганнях взяли участь 32 спортсмени з 14 країн світу.

"Вітаємо нашого чемпіона! Разом до Перемоги!" — йдеться у повідомленні від Міністерства.

Раніше повідомлялося, що китаєць Дін Ліжень переміг росіянина Яна Непомнящего і став новим чемпіоном світу з шахів.

Нагадаємо, 13-й чемпіон світу з шахів, російський політик Гаррі Каспаров поділився думкою щодо допуску російських спортсменів до міжнародних змагань.