"Не они решают": олимпийской чемпионке из рф привиделось желание всего мира вернуть россию в глобальный спорт

Спортсменка приписывает стране-агрессору большой вес в мировом спорте

Олимпийская чемпионка Олимпиады-2022 Вероника Степанова, которая недавно назвала "режимом" власть в Норвегии, заявила, что на Западе готовы вернуть россиян к международным соревнованиям.

Об этом она написала в колонке для "Матч ТВ". По ее словам, многие люди в мировых лыжных гонках откровенно расстроены.

"Денег нет, товар не продается. Одним из ответов стал разогрев интереса через "Европа против России". Были и более грандиозные медийные планы – как раз основанные на этом противостоянии "Восток против Запада", — витиевато отметила Степанова.

Лыжница настаивает, что все усилия и идеи людей в мировых лыжных гонках накрылись без участия российских спортсменов.

"Была бы их воля – они бы завтра нас пригласили вернуться без всяких предварительных условий. Но не они решают, это очевидно всем", — убеждена Степанова.

На днях лыжница придумала, что у всех в Европе и США становится меньше денег — у федераций, команд, лыжников, а также производителей инвентаря. Перед этим лыжница цитировала путина в надежде, что сможет попасть в Европу для того, чтобы тренироваться.

После встречи с российским диктатором она увидела у путина "особую энергию". Также Степанова высказывала угрозы в адрес "шведов-русофобов".