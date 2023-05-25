"Не вони вирішують": олімпійській чемпіонці з рф привиділося бажання всього світу повернути росію в світовий спорт

Спортсменка приписує країні-агресору велику вагу в світовому спорті

Олімпійська чемпіонка Олімпіади-2022 Вероніка Степанова, яка нещодавно назвала "режимом" владу в Норвегії, заявила, що на Заході готові повернути росіян до міжнародних змагань.

Про це вона написала в колонці для "Матч ТВ". За її словами, багато людей в світових лижних перегонах відверто засмучені.

"Грошей немає, товар не продається. Однією з відповідей став розігрів інтересу через "Європа проти Росії". Були й грандіозніші медійні плани – якраз засновані на цьому протистоянні "Схід проти Заходу", — витіювато зазначила Степанова.

Лижниця наполягає, що всі зусилля та ідеї людей у світових лижних перегонах накрилися без участі російських спортсменів.

"Була б їхня воля — вони завтра нас запросили б повернутися без жодних попередніх умов. Але не вони вирішують, це очевидно всім", — переконана Степанова.

Днями лижниця вигадала, що у всіх в Європі та США стає менше грошей — у федерацій, команд, лижників, а також виробників інвентарю. Перед цим лижниця цитувала путіна з надією, що зможе потрапити до Європи для того, щоб тренуватися.

Після зустрічі з російським диктатором вона побачила в путіні "особливу енергію". Також Степанова висловлювала погрози на адресу "шведів-русофобів".