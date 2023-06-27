"Шахтер" получил нового тренера: осталась формальность

Чемпион Украины сменил наставника, несмотря на успешный сезон

Новым главным тренером "Шахтера" станет Патрик ван Леувен, который в прошлом сезоне работал в луганской "Заре". В донецком клубе он заменит Игоря Йовичевича, покинувшего "горняков" по итогам минувшего сезона.

Решение о назначении нидерландского футболиста лично принимал президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов, пишет Телеграм-канал "ТаТоТаке".

По данным источника, в ближайшее время о назначении ван Леувена будет объявлено официально. Ожидается, что презентация нового главного тренера "Шахтера" состоится в начале июля.

"И новый главный тренер туда к команде не полетит. Лететь не надо. Ехать близко. Президентом Шахтера была окончательно утверждена кандидатура Патрика ван Леувена, который сейчас отдыхает дома после сезона в Заре. Контракт еще не подписан, но это должно стать формальностью", – сообщает источник.

Напомним, что "Шахтер" начнет подготовку к новому сезону 3 июля. Тренировочный сбор пройдет в Нидерландах, где сейчас и находится будущий наставник "горняков".

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Шахтер" пригрозил английскому топ-клубу судом.