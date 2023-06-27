"Шахтар" отримав нового тренера: залишилася формальність

Чемпіон України змінив наставника, незважаючи на успішний сезон

Новим головним тренером "Шахтаря" стане Патрік ван Леувен, який минулого сезону працював у луганській "Зорі". У донецькому клубі він замінить Ігоря Йовічевіча, який залишив "гірників" за підсумками минулого сезону.

Рішення про призначення нідерландського футболіста особисто ухвалював президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов, пише Телеграм-канал "ТаТоТаке".

За даними джерела, найближчим часом про призначення Ван Леувена буде оголошено офіційно. Очікується, що презентація нового головного тренера "Шахтаря" відбудеться на початку липня.

"І новий головний тренер туди до команди не полетить. Летіти не треба. Їхати близько. Президентом Шахтаря було остаточно затверджено кандидатуру Патріка ван Леувена, який зараз відпочиває вдома після сезону в Зорі. Контракт ще не підписаний, але це має стати формальністю", – повідомляє джерело.

Нагадаємо, що "Шахтар" розпочне підготовку до нового сезону 3 липня. Тренувальний збір пройде в Нідерландах, де зараз знаходиться майбутній наставник "гірників".

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Шахтар" пригрозив англійському топ-клубу судом.