"Сложилась такая ситуация": У рф отобрали крупный международный турнир

В рф анонсировали перенос чемпионата Европы по гандболу

Женский чемпионат Европы по гандболу-2026 будет перенесен из россии в другую страну из-за "сложившейся ситуации". Накануне рф потеряла право на проведение многих крупных спортивных форумов, включая футбольный Суперкубок УЕФА-2023.

Об этом сообщила Федерация гандбола россии (ФГР) на своем официальном сайте. К слову, в рф не сумели объяснить, почему у них отобрали Евро по гандболу. В организации ограничились дежурной фразой о "сложившейся ситуации", позабыв, что российский гандбол попал под международные санкции из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

"К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. А текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру.

Это касается инспекционных визитов представителей Европейской гандбольной федерации (ЕГФ), технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов.

В связи с этим после консультаций с руководством ЕГФ было принято решение о переносе чемпионата Европы 2026 года из россии в другую страну", – говорится в сообщении от ФГР.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по гандболу впервые за 14 лет вышла в финальную часть чемпионата мира.

Напомним, украинский военный, мастер спорта Украины по гандболу Роман Пронюк погиб под Бахмутом.