"Склалася така ситуація": У рф відібрали великий міжнародний турнір

У рф анонсували перенесення чемпіонату Європи з гандболу

Жіночий чемпіонат Європи з гандболу-2026 буде перенесений з росії в іншу країну через "складну ситуацію". Напередодні росія втратила право на проведення багатьох великих спортивних форумів, включаючи футбольний Суперкубок УЄФА-2023.

Про це повідомила Федерація гандболу росії (ФГР) на своєму офіційному сайті. До речі, в рф не змогли чітко пояснити, чому у них відібрали Євро з гандболу. В організації обмежилися черговою фразою про "складну ситуацію", забувши, що російський гандбол потрапив під міжнародні санкції через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

"На жаль, на сьогоднішній день склалася така ситуація, що російські збірні та клуби відсторонені від участі у міжнародних змаганнях. А поточні умови не дозволяють своєчасно реалізувати всі етапи підготовки до такого великого турніру.

Це стосується інспекційних візитів представників Європейської гандбольної федерації (ЄГФ), технічного забезпечення арен, приїзду вболівальників з інших країн та інших ключових оперативних питань.

У зв’язку з цим після консультацій з керівництвом ЄГФ було ухвалено рішення про перенесення чемпіонату Європи 2026 року з росії в іншу країну", – йдеться у повідомленні ФГР.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з гандболу вперше за 14 років вийшла у фінальну частину чемпіонату світу.

Нагадаємо, український військовий майстер спорту України з гандболу Роман Пронюк загинув під Бахмутом.