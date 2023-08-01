Червоненко "украинизировал" гражданина рф, тот теперь выступает за команду Drive For Ukraine

Гонщик Алексей Лукьянюк осудил агрессию россии и попросил украинский паспорт

На первом скоростном этапе одного из ведущих раллийных чемпионатов — World Rally Championship 2 (WRC 2) — команда под названием Drive For Ukraine заняла второе место среди 91 участника.

Дуэт гонщиков, представляющих в этом году Украину, состоит из Евгения Червоненко (экс-министр транспорта, бывший нардеп и общественный деятель) и бывшего россиянина Алексея Лукьянюка, сообщает isport.ua.

Червоненко (слева) и Лукьянюк. Фото — isport.ua

Так, по данным исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA, привлечение в команду российского спортсмена имеет особое значение: Лукьянюк — двукратный победитель чемпионата Европы по ралли (в 2018 и 2020 гг.). Также в 2016 году и в 2019-м этот россиянин становился вице-чемпионом серии. Многократно получал награду имени Колина Макрея за самое зрелищное выступление на этапе ERC.

"С началом полномасштабной агрессии россии спортсмен осудил вторжение и принял решение в дальнейшем выступать под украинским флагом. Сейчас Лукьянюк открыто осудил российское вторжение и обратился за получением украинского гражданства", — отмечают аналитики.

Анонсировано, что в сезоне-2023 от Украины в соревнованиях в общей сложности примут участие четверо спортсменов в составе двух экипажей. Украинские автогонщики выступят на автомобиле Skoda fabia WRC 2 с шинами Pirelli и Hankook.

Сообщается также, что команда Drive For Ukraine призвана продвигать Украину посредством спорта и украинские победы. Причем связка Червоненко-Лукьянюк будет ездить еще на трех этапах соревнований в 2023 г. и в шести — в 2024-м.

Проект инициировал Червоненко вместе с другими известными украинскими спортсменами-автогонщиками. Они за свой счет финансируют команду для выступления на международном уровне. Планируется также переманивание в украинские команды и других российских спортсменов, отказывающихся от паспортов рф.

Напомним, Евгений Червоненко является ярым автогонщиком с многолетним стажем. В 2013 г. спортсмен и политик становился обладателем кубка Европы, а также получал звание вице-чемпиона трофея Европы 2014 года.

Как сообщалось, согласно декларации о доходах Червоненко от 2019 г., экс-министр тогда имел 1808 долларов США, 3 млн 5 тыс. 507 евро и 2352 грн на счетах, а также 50 млн грн и 2 млн долларов наличными.

Также "Телеграф" писал, что известный ранее своей пророссийской позицией Червоненко в прошлом году вернулся в Украину после выезда в Польшу, что спровоцировало громкую огласку.

Следует отметить, что Червоненко родился в Днепропетровске, был членом партии "Наша Украина", министром транспорта и связи (2005 г.).

До полномасштабного вторжения рф был известен из-за своих пророссийских настроений, частых скандалов и словесных перепалок в прямых эфирах ряда телеканалов, на которые его активно приглашали. Бывшему министру в настоящее время 63 года, поэтому он не подпадает под категорию граждан, которым запрещен выезд из Украины из-за военного положения.