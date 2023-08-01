Червоненко "українізував" громадянина рф, той тепер виступає за команду Drive For Ukraine

Гонщик Олексій Лук'янюк засудив агресію росії та попросив український паспорт

На першому швидкісному етапі одного з провідних ралійних чемпіонатів — World Rally Championship 2 (WRC 2) — команда під назвою Drive For Ukraine посіла друге місце з-посеред 91 учасника.

Дует гонщиків, які цьогоріч представляють Україну, складається з Євгена Червоненка (ексміністр транспорту, колишній нардеп і громадський діяч) та колишнього росіянина Олексія Лук'янюка, повідомляє isport.ua.

Червоненко (зліва) і Лук'янюк. Фото - isport.ua

Так, за даними дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA, залучення в команду російського спортсмена має особливе значення: Лук'янюк — дворазовий переможець чемпіонату Європи з ралі (у 2018 та 2020 рр). Також у 2016 році та в 2019-му цей росіянин ставав віцечемпіоном серії. Багаторазово отримував нагороду імені Коліна Макрея за найбільш видовищний виступ на етапі ERC.

"З початком повномасштабної агресії росії спортсмен засудив вторгнення та прийняв рішення надалі виступати під українським прапором. Наразі Лук'янюк відкрито засудив російське вторгнення та звернувся за отриманням українського громадянства", — зазначають аналітики.

Анонсовано, що у сезоні-2023 від України в змаганнях загалом візьмуть участь четверо спортсменів у складі двох екіпажів. Українські автогонщики виступатимуть на автомобілі Skoda fabia WRC 2 з шинами Pirelli та Hankook.

Повідомляється також, що команда Drive For Ukraine покликана здійснювати просування України через спорт та українські перемоги. Причому зв'язка Червоненко-Лук'янюк їздитиме на трьох етапах змагань у 2023 р. та в шести — у 2024-му.

Як стало відомо, проєкт ініціював Червоненко разом з іншими відомими українськими спортсменами-автогонщиками. Вони власним коштом фінансують команду для виступу на міжнародному рівні. Планується також переманювання в українські команди й інших російських спортсменів, які зрікаються паспортів рф.

Нагадаємо, Євген Червоненко є затятим автогонщиком з багаторічним стажем. У 2013 р. спортсмен і політик ставав володарем кубка Європи, а також здобував звання віце-чемпіону трофею Європи 2014 р.

Як повідомлялося, згідно з декларацією про доходи Червоненка від 2019 р., ексміністр тоді мав 1808 доларів США, 3 млн 5 тис. 507 євро і 2352 грн на рахунках, а також 50 млн грн і 2 млн доларів готівкою.

Також "Телеграф" писав, що відомий раніше своєю проросійською позицією Червоненко минулого року повернувся до України після виїду до Польщі, що спровокувало гучний розголос.

Варто зазначити, що Червоненко народився в Дніпропетровську, був членом партії "Наша Україна", міністром транспорту та зв'язку (2005 р.).

До повномасштабного вторгнення рф був відомим через свої проросійські настрої, часті скандали й словесні перепалки в прямих ефірах низки телеканалів, на які його активно запрошували. Колишньому міністру на цей час 63 роки, тому він не підпадає під категорію громадян, яким заборонено виїзд з України через воєнний стан.