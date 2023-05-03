Юний українець став переможцем гоночної серії (відео)

Гонщик переміг у своїй категорії

Юний український картингіст Олександр Легенький переміг на чемпіонаті WSK super master series у категорії MINI Gr.3 Under 10, ставши найкращим на фіналі серії в італійському Кремоні. Напередодні російський гонщик-депутат спеціально протаранив авто суперника після фінішу.

Про успіх українського гонщика повідомляє пресслужба WSK у Facebook. Українець виграв чемпіонат у своїй групі, набравши за чотири етапи 284 очки.

Олександр Легенький (Україна) — 284 Данило Куцков (нейтральний атлет) — 252 Антуан Венан (Бельгія) — 209

WSK опублікувала найкращі моменти гонки у Кремоні:

Після перемоги Олександр розповів, що потрібно для перемоги у серії:

Механік, що вміє налаштувати ходову частину під стиль водіння пілота та під особливості кожної траси

Інженер, що вміє підготувати найкращий двигун

Команда-менеджмент, яка вміє планувати стратегію з точністю

Тренер, який може допомогти виправити помилки

Експерт, що керує кожним параметром автомобіля

Батьки, які можуть надати підтримку у найважчі моменти

Проїхати більше тисячі кіл, віддаючись на всі сто

Гаряче бажання перемогти, незважаючи ні на що.

Раніше повідомлялося про небезпечний інцидент, що трапився на етапі чемпіонату світу з ралі (WRC) у Хорватії. До речі, ралі Монте-Карло прославилося у 2023 році завдяки одному відео з нічної спецділянки.