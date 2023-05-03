Юный украинец стал победителем гоночной серии (видео)
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Гонщик победил в своей категории
Юный украинский картингист Александр Легенький победил на чемпионате WSK super master series в категории MINI Gr.3 Under 10, став лучшим на финале серии в итальянском Кремоне. Накануне российский гонщик-депутат специально протаранил авто соперника после финиша.
Об успехе украинского гонщика сообщает пресс-служба WSK в Facebook. Украинец выиграл чемпионат в своей группе, набрав за четыре этапа 284 очка.
- Александр Легенький (Украина) — 284
- Даниил Куцков (нейтральный атлет) — 252
- Антуан Венан (Бельгия) — 209
WSK опубликовала лучшие моменты гонки в Кремоне:
После победы Александр рассказал, что нужно для победы в серии:
- Механик, умеющий настроить ходовую часть под стиль вождения пилота и под особенности каждой трассы
- Инженер, умеющий подготовить лучший двигатель
- Команда-менеджмент, умеющая планировать стратегию с точностью
- Тренер, который может помочь исправить ошибки
- Эксперт, управляющий каждым параметром автомобиля
- Родители, которые могут оказать поддержку в самые трудные моменты
- Проехать более тысячи кругов, отдаваясь на все сто
- Горячее желание победить, несмотря ни на что.
Ранее сообщалось про опасный инцидент, который произошел на этапе чемпионата мира по ралли (WRC) в Хорватии. К слову, ралли Монте-Карло прославилось в 2023 году благодаря одному видео с ночного спецучастка.