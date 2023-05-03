Укр

Юный украинец стал победителем гоночной серии (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Александр Легенький выиграл серию гонок WSK Новость обновлена 03 мая 2023, 14:03
Александр Легенький выиграл серию гонок WSK. Фото facebook.com/ligiris

Гонщик победил в своей категории

Юный украинский картингист Александр Легенький победил на чемпионате WSK super master series в категории MINI Gr.3 Under 10, став лучшим на финале серии в итальянском Кремоне. Накануне российский гонщик-депутат специально протаранил авто соперника после финиша.

Об успехе украинского гонщика сообщает пресс-служба WSK в Facebook. Украинец выиграл чемпионат в своей группе, набрав за четыре этапа 284 очка.

  1. Александр Легенький (Украина) — 284
  2. Даниил Куцков (нейтральный атлет) — 252
  3. Антуан Венан (Бельгия) — 209

WSK опубликовала лучшие моменты гонки в Кремоне:

После победы Александр рассказал, что нужно для победы в серии:

  • Механик, умеющий настроить ходовую часть под стиль вождения пилота и под особенности каждой трассы
  • Инженер, умеющий подготовить лучший двигатель
  • Команда-менеджмент, умеющая планировать стратегию с точностью
  • Тренер, который может помочь исправить ошибки
  • Эксперт, управляющий каждым параметром автомобиля
  • Родители, которые могут оказать поддержку в самые трудные моменты
  • Проехать более тысячи кругов, отдаваясь на все сто
  • Горячее желание победить, несмотря ни на что.

Ранее сообщалось про опасный инцидент, который произошел на этапе чемпионата мира по ралли (WRC) в Хорватии. К слову, ралли Монте-Карло прославилось в 2023 году благодаря одному видео с ночного спецучастка.

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#Автоспорт #Картинг