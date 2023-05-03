Юный украинец стал победителем гоночной серии (видео)

Гонщик победил в своей категории

Юный украинский картингист Александр Легенький победил на чемпионате WSK super master series в категории MINI Gr.3 Under 10, став лучшим на финале серии в итальянском Кремоне. Накануне российский гонщик-депутат специально протаранил авто соперника после финиша.

Об успехе украинского гонщика сообщает пресс-служба WSK в Facebook. Украинец выиграл чемпионат в своей группе, набрав за четыре этапа 284 очка.

Александр Легенький (Украина) — 284 Даниил Куцков (нейтральный атлет) — 252 Антуан Венан (Бельгия) — 209

WSK опубликовала лучшие моменты гонки в Кремоне:

После победы Александр рассказал, что нужно для победы в серии:

Механик, умеющий настроить ходовую часть под стиль вождения пилота и под особенности каждой трассы

Инженер, умеющий подготовить лучший двигатель

Команда-менеджмент, умеющая планировать стратегию с точностью

Тренер, который может помочь исправить ошибки

Эксперт, управляющий каждым параметром автомобиля

Родители, которые могут оказать поддержку в самые трудные моменты

Проехать более тысячи кругов, отдаваясь на все сто

Горячее желание победить, несмотря ни на что.

Ранее сообщалось про опасный инцидент, который произошел на этапе чемпионата мира по ралли (WRC) в Хорватии. К слову, ралли Монте-Карло прославилось в 2023 году благодаря одному видео с ночного спецучастка.