Російський гонщик-депутат навмисно протаранив машину суперника після фінішу (відео)

Російський депутат, схоже, вирішив помститися супернику

Гонщик, депутат від "Єдиної росії" Антон Нємкін врізався в машину суперника після фінішу. Напередодні вболівальники влаштували бійку на трасі під час ралі WRC у Хорватії.

Інцидент стався в Сочі після перших перегонів стартового етапу СМП РСКГ (Російська серія кільцевих перегонів) у категорії SMP GT4. Про це повідомляє "Чемпіонат".

За інформацією джерела, пілот Capital RT — Motor Sharks Антон Нємкін протаранив машину Андрія Гончарова, що стояла на піт-лейн. Внаслідок аварії травми отримав інженер Гончарова Павло Кулагін, який стояв поряд з машиною. Гончаров подав протест з вимогою дискваліфікувати Нємкіна, проте протест був задоволений частково: результати перших перегонів залишені в силі, але в другому і третьому заїзді Нємкін участі вже не брав.

"Судячи з відео, Нємкін спеціально зачепив авто суперника. Дивно, але історія не набула жодного розголосу, і офіційні органи SMP і РСКГ про те, що трапилося, мовчать. Не знаю, чому, але, можливо, це якось пов’язано з тим, що Нємкін колишній співробітник ФСБ, а нині депутат держдуми рф від Пермського краю", — зазначили на telegram-каналі F1 від Elmir Valeev.

Нагадаємо, відомий автогонщик загинув, готуючись до Ралі Хорватії.

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