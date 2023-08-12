"Вылетела нога": чеченец жестоко избил россиянина на турнире в Москве (видео)

Поединок продлился меньше минуты

Российский боец смешанных единоборств Григорий Пономарев (6-3) сломал ногу в главном поединке на вечере ММА ACA 161. В мае предателя Украины настила карма на турнире по ММА в столице рф.

Поединок россиянина против чеченца Мухамата Вахаева (12-6) завершился уже на 35-й секунде. Полное видео боя доступно на YouTube-канале ACA MMA.

В дебюте "дуэли" россиян исполнил бросок соперника, однако Вахаев тут же поднялся на ноги и начал избивать Григория, который оступился и сломал ногу. Чеченец не обратил внимание на это и начал добивание россиянина. Рефери пытался быстро остановить схватку, но Вахаев успел нанести оппоненту несколько мощных ударов.

Один из комментаторов шоу подметил, что у Пономарева "вылетела нога". Вахаев, добыв 12 победу в октагоне, стал победителем Гран-при в тяжелом весе. Григорий проиграл в третий раз в карьере, имея в своем послужном списке 6 побед.

Видео нокаута в бою Пономарев — Вахаев:

Полное видео боя Григорий Пономарев — Мухамат Вахаев:

Ранее сообщалось, что британский боксер Тайсон Фьюри и бывший франко-камерунский боец UFC Фрэнсис Нганну проведут бой.

Напомним, российский боец отметился омерзительным поступком после поражения в UFC.