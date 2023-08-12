"Вилетіла нога": чеченець жорстоко побив росіянина на турнірі у Москві (відео)

Поєдинок тривав менше хвилини

Російський боєць змішаних єдиноборств Григорій Пономарьов (6-3) зламав ногу у головному поєдинку на вечорі ММА ACA 161. У травні зрадника України настигла карма на турнірі з ММА у столиці рф.

Поєдинок росіянина проти чеченця Мухамата Вахаєва (12-6) завершився вже на 35-й секунді. Повне відео бою доступне на YouTube-каналі ACA MMA.

У дебюті "дуелі" росіян виконав кидок суперника, проте Вахаєв відразу піднявся на ноги й почав бити Григорія, який оступився і зламав ногу. Чеченець не звернув на це уваги й почав добивання росіянина. Рефері намагався швидко зупинити бій, але Вахаєв встиг завдати опоненту кількох потужних ударів.

Один із коментаторів шоу зауважив, що у Пономарьова "вилетіла нога". Вахаєв, здобувши 12 перемогу в октагоні, став переможцем Гран-прі у важкій вазі. Григорій програв утретє у кар’єрі, маючи у своєму послужному списку 6 перемог.

Відео нокауту в бою Пономарьов — Вахаєв:

Повне відео бою Григорій Пономарьов — Мухамат Вахаєв:

Раніше повідомлялося, що британський боксер Тайсон Ф’юрі та колишній франко-камерунський боєць UFC Френсіс Нганну проведуть бій.

Нагадаємо, російський боєць відзначився огидним вчинком після поразки в UFC.