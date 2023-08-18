Клуб украинца забыл его имя: пришлось вспоминать, ведь он забил хет-трик в еврокубках (видео)

Украинский форвард проявил себя в игре Лиги конференций

В четверг, 17 августа, "Брюгге" Романа Яремчука разгромило "Акюрейри" во втором матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24. Украинец вновь забил в ворота исландцев, но на этот раз он оформил хет-трик.

Об этом сообщает "Телеграф". Яремчук вышел в старте и помог своей команде победить со счетом 5:1.

Все свои голы Роман оформил во втором тайме. Примечательно, что после первого взятия ворот пресс-служба "Брюгге" забыла, как зовут украинца и написала, что гол забил Игорь Яремчук.

Видео голов Романа Яремчука в матче против "Акюрейри":

Видеообзор матча "Акюрейри" — "Брюгге"

Таким образом, "Брюгге" вышел в раунд плей-офф Лиги конференций, где сыграет против "Осасуны".

Добавим, что украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус сделал шикарный ассист в игре отбора ЛК против датского "Мидтьюлланна", однако его команда проиграла со счетом 1:5 и вылетела из еврокубков.

Видео ассиста Безуса в игре против "Мидтьюлланна":

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" вылетел в раунд плей-офф Лиги конференций, сыграв вничью со "Славией" (1:1). На этой стадии турнира сыграет и киевское "Динамо", которое в серии пенальти прошло греческий "Арис" (2:1, 6:5 по пенальти).