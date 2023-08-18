Клуб українця забув його ім’я: довелося згадувати, адже він забив хет-трик у єврокубках (відео)

Український форвард проявив себе у грі Ліги конференцій

У четвер, 17 серпня, "Брюгге" Романа Яремчука розгромило "Акюрейрі" у другому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24. Українець знову забив у ворота ісландців, але цього разу він оформив хет-трик.

Про це повідомляє "Телеграф". Яремчук вийшов у старті та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 5:1.

Усі свої голи Роман оформив у другому таймі. Примітно, що після першого взяття воріт пресслужба "Брюгге" забула, як звати українця, і написала, що гол забив Ігор Яремчук.

Відео голів Романа Яремчука у матчі проти "Акюрейрі":

Відеоогляд матчу "Акюрейрі" — "Брюгге"

Таким чином, "Брюгге" вийшов у раунд плей-офф Ліги конференцій, де зіграє проти "Осасуни".

Додамо, що український півзахисник "Омонії" Роман Безус зробив шикарний асист у грі відбору ЛК проти данського "Мідтьюлланна", проте його команда програла з рахунком 1:5 та вилетіла з єврокубків.

Відео асиста Безуса у грі проти "Мідтьюлланна":

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" вилетів у раунд плей-офф Ліги конференцій, зігравши внічию зі "Славією" (1:1). На цій стадії турніру зіграє і київське "Динамо", яке у серії пенальті пройшло грецький "Аріс" (2:1, 6:5 по пенальті).