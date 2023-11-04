Многократный олимпийский призер хочет показать лучшую сторону рф

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов поддержал идею проведения в рф альтернативных Олимпиад.

Соответствующее заявление бывшего пловца приводит "На спорте". Спортсмен считает, что международные соревнования, проведенные в рф, покажут миру, что россияне — "не орки".

"россия всегда была центром международного спорта, как принимая соревнования на своей территории, так и участвуя. Здесь важно продемонстрировать наше нутро, нашу сущность, что мы не такие злые, как нас показывают.

У нас также две руки, две ноги. Мы не какие-то орки, как кто-то говорит. С нами нужно просто хорошо и спокойно общаться.

Когда с россиянами разговаривают на равных, то и мы себя чувствуем комфортно. У нас же есть самообладание и самооценка, самоуважение. Это все, что нам привили наши родители и культура", – сказал Попов.

На данный момент МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе (без флага и гимна). Решение по Играм в Париже пока не принято.

Напомним, в МОК считают, что рф нарушила олимпийскую хартию, развязав войну во время олимпийского перемирия. В рф на уровне МИД заявили, что МОК ведет политику двойных стандартов, не наказывая Израиль.