Багаторазовий олімпійський призер хоче показати найкращу сторону росії

Чотириразовий олімпійський чемпіон з плавання Олександр Попов підтримав ідею проведення в рф альтернативних Олімпіад.

Відповідну заяву колишнього плавця наводить "На спорті". Спортсмен вважає, що міжнародні змагання, проведені в росії, покажуть світові, що росіяни — "не орки".

“росія завжди була центром міжнародного спорту, як приймаючи змагання на своїй території, так і беручи участь. Тут важливо продемонструвати наше нутро, нашу сутність, що ми не такі злі, як нас показують.

У нас також дві руки, дві ноги. Ми не якісь орки, як хтось каже. З нами потрібно просто добре та спокійно спілкуватися.

Коли з росіянами розмовляють на рівних, то й ми почуваємося комфортно. У нас є самовладання і самооцінка, самоповага. Це все, що нам прищепили наші батьки та культура”, – сказав Попов.

На цей час МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів до участі у змаганнях у нейтральному статусі (без прапора та гімну). Рішення щодо Ігор у Парижі поки не прийнято.

Нагадаємо, в МОК вважають, що росія порушила олімпійську хартію, розв’язавши війну під час олімпійського перемир’я. У рф на рівні МЗС заявили, що МОК веде політику подвійних стандартів, не караючи Ізраїль.