"Как можно назвать это бегством?": Сын Маркевича объяснил, почему не вернулся в Украину после 24 февраля (видео)

Тренер рассказал, как помогал украинцам из Испании

Ассистент главного тренера "Карпат" Остап Маркевич рассказал, почему покинул ФК "Мариуполь" в Турции после начала полномасштабного вторжения рф в Украину и уехал в Испанию, а не на родину.

Соответствующее заявление Маркевича доступно на клубном YouTube-канале. Остап признался, что хотел сразу вернуться в Украину, однако "обстоятельства сложились так", что он оказался в Испании.

"Бегство? Как можно назвать это бегством, если я собрал команду где-то 3 марта – где-то неделю мы уже были там – и объявил о своем решении. Как это можно назвать бегством? Это раз.

Просто в это сложное время я решил, что должен быть где-то пригоден. Так как мой народ страдал в этот момент, я хотел быть чем-нибудь полезным. Мне не было удовольствием сидеть в 5-звездочном отеле и просто смотреть в происходящем интернете. Я считал это неправильным.

Да, планировал ехать в Украину. Но позже так сложились обстоятельства, что уехал к своей семье в Испанию. И там тоже занимались делами, которые помогали Украине и украинцам", — заявил Маркевич.

Полное интервью Остапа Маркевича

После ухода из "Мариуполя" Остап работал главным тренером в "Радунии" из третьей лиги Польши. В сезоне 2023/24 он получил должность в "Карпатах" (Львов), которые возглавляет его отец Мирон Маркевич.

Ранее сообщалось, что футбольная команда из Бразилии решила сохранить имя и цвета ФК "Мариуполь", пока украинский клуб не вернется домой.

Напомним, Мирон Маркевич раскритиковал УЕФА за желание вернуть рф в международный футбол.